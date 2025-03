Defesa Civil alerta para alto risco de chuvas na região de Campinas entre domingo (9) e segunda (10) Prefeitura de CampinasA região de Campinas está com alto risco de chuvas entre domingo (9), e... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 08/03/2025 - 10h26 ) twitter

Prefeitura de CampinasA região de Campinas está com alto risco de chuvas entre domingo (9), e segunda-feira (10). A mudança no tempo acontece devido à chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento. Antes, no domingo, a região pode sofrer com calor extremo, com temperatura máxima de até 33°C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo e as recomendações da Defesa Civil!

