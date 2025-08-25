Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas no interior paulista nesta segunda (25) Altas temperaturas e baixa umidade aumentam chance de incêndios hoje (25) A Defesa Civil do... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h00 ) twitter

Altas temperaturas e baixa umidade aumentam chance de incêndios hoje (25) A Defesa Civil do Estado alerta para o aumento do risco de incêndios florestais e queimadas nesta segunda-feira (25), em razão da combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações importantes sobre este alerta!

