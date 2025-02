Defesa Civil de Americana faz campanha de combate à dengue hoje (22) Foto: Prefeitura de AmericanaA equipe da Defesa Civil de Americana realiza uma campanha de combate... Portal Veloz|Do R7 22/02/2025 - 08h26 (Atualizado em 22/02/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA equipe da Defesa Civil de Americana realiza uma campanha de combate à dengue junto à população no Calçadão do Centro, das 9h às 13h. A ação visa orientar a população sobre as formas de prevenção e alertar para os riscos da doença.

