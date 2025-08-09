Defesa Civil de Cordeirópolis combate incêndio às margens da Rodovia Washington Luís após 2h30
Foto: Defesa Civil de CordeirópolisÁrea de Preservação Permanente não foi atingida após ação conjunta A...
A Defesa Civil de Cordeirópolis, em ação conjunta com a Secretaria de Serviços Públicos e um bombeiro voluntário, atuou na tarde desta sexta-feira (8) para extinguir um incêndio às margens da Rodovia Washington Luís, em área de difícil acesso. Uma Área de Preservação Permanente (APP) não foi atingida, graças a ação.
