Defesa Civil de Cordeirópolis combate incêndio às margens da Rodovia Washington Luís após 2h30

Foto: Defesa Civil de CordeirópolisÁrea de Preservação Permanente não foi atingida após ação conjunta A...

Portal Veloz|Do R7

A Defesa Civil de Cordeirópolis, em ação conjunta com a Secretaria de Serviços Públicos e um bombeiro voluntário, atuou na tarde desta sexta-feira (8) para extinguir um incêndio às margens da Rodovia Washington Luís, em área de difícil acesso. Uma Área de Preservação Permanente (APP) não foi atingida, graças a ação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

