Defesa Civil de Cordeirópolis intensifica campanha contra queimadas Período de estiagem acende alerta sobre incêndios em vegetação A Defesa Civil de Cordeirópolis intensificou... Portal Veloz|Do R7 28/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Período de estiagem acende alerta sobre incêndios em vegetação. A Defesa Civil de Cordeirópolis intensificou as ações de conscientização ambiental com o objetivo de prevenir queimadas e minimizar os impactos do período de estiagem. Como parte da campanha, faixas com mensagens educativas foram instaladas em diversos pontos da cidade, alertando sobre os riscos e prejuízos causados pelo fogo em áreas urbanas e rurais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações e orientações da Defesa Civil!

Leia Mais em Portal Veloz:

Feiras noturnas do Ouro Verde preocupam moradores e comerciantes em Campinas; vereador cobra policiamento

Transparência nas informações sobre denúncias de assédio moral na Guarda Municipal de Americana são solicitadas por vereadora

Moradores pedem melhorias na sinalização dos ecopontos de Americana e vereador solicita campanhas de incentivo ao descarte adequado