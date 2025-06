Defesa Civil de SP alerta para baixas temperaturas nesta semana em todo estado Foto: Reprodução/RecordA Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta devido à intensificação do frio nesta semana... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/RecordA Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta devido à intensificação do frio nesta semana em várias regiões do estado. As temperaturas podem chegar a 8ºC na região de Campinas. As autoridades pedem atenção redobrada para idosos, crianças e moradores de rua. A prefeitura da capital informou que reativou a Operação Baixas Temperaturas, que oferecerá alimentos e cobertores em 10 tendas durante quatro noites. Além disso, o abrigo solidário na estação Pedro 2º do metrô também foi ativado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre as medidas de proteção contra o frio.

Leia Mais em Portal Veloz:

Inflação oficial desacelera em maio, mas preço da conta de luz tem alta, aponta IBGE

Fenacil abre inscrições para visitação na maior feira de negócios da região

Leilão de Neymar terá noite na mansão do craque e passeio com Vini Jr; veja os itens