Defesa Civil de SP renova alerta de altas temperaturas até domingo (9)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para altas temperaturas em todas as regiões do estado até este domingo (9). Na Capital, a temperatura pode chegar aos 31°C. O destaque fica para as regiões de Presidente Prudente e Marília, com os termômetros próximos de 37°C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o calor intenso e suas recomendações!

