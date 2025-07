Déficit habitacional é tema de requerimento de vereador em Limeira Foto: Câmara de LimeiraA Câmara de Limeira encaminhou à Prefeitura nesta terça-feira, 15 de julho,... Portal Veloz|Do R7 17/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraA Câmara de Limeira encaminhou à Prefeitura nesta terça-feira, 15 de julho, o Requerimento Nº 441/2025 com questionamentos sobre o déficit habitacional na cidade. O pedido foi elaborado pelo vereador Waguinho da Santa Luzia (PP). O parlamentar quer saber qual o déficit habitacional no município e quando o dado foi atualizado. Além disso, pergunta qual o procedimento para que o munícipe faça o cadastro habitacional no site oficial da Secretaria de Habitação. Ele indagou ainda sobre o procedimento de atualização, se no dia 8 de julho o sistema de cadastramento estava disponível e as devidas justificativas, em caso de negação.

