Deic prende suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis e recupera pistola

As buscas pelo atirador continuam, enquanto a Polícia Civil prossegue na investigação para identificar e...

As buscas pelo atirador continuam, enquanto a Polícia Civil prossegue na investigação para identificar e prender todos os envolvidos. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu, na noite deste sábado (9), Gabriel Vieira dos Santos, suspeito de roubar a arma do cabo da Polícia Militar Johannes Santana, baleado no pescoço durante uma abordagem policial na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (7).

