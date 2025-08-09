Deic prende suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis e recupera pistola As buscas pelo atirador continuam, enquanto a Polícia Civil prossegue na investigação para identificar e... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 20h18 ) twitter

As buscas pelo atirador continuam, enquanto a Polícia Civil prossegue na investigação para identificar e prender todos os envolvidos. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu, na noite deste sábado (9), Gabriel Vieira dos Santos, suspeito de roubar a arma do cabo da Polícia Militar Johannes Santana, baleado no pescoço durante uma abordagem policial na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (7).

