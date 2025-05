Demora no atendimento da ala pediátrica do Hospital Municipal de Americana é discutida na Câmara Foto: Câmara de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (6) com a diretora-superintendente... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (6) com a diretora-superintendente da Fusame, Lilian Godoi, para tratar de reclamações de pacientes sobre a demora no atendimento na ala de pediatria do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. De acordo com o parlamentar, os maiores problemas ocorrem nos horários de pico, quando há um grande volume de moradores buscando atendimento simultaneamente. A diretora explicou que a situação é reflexo do aumento expressivo de casos de síndrome gripal, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde, especialmente serviços voltados ao público pediátrico.

