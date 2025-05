Dengue: Araras ultrapassa 3 mil casos confirmados da doença Foto: Prefeitura de ArarasA Secretaria Municipal da Saúde divulgou nesta terça-feira (20) o boletim epidemiológico... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de ArarasA Secretaria Municipal da Saúde divulgou nesta terça-feira (20) o boletim epidemiológico da dengue. A cidade já tem 3.128 casos confirmados da doença, 233 a mais do que na semana passada, sendo que 91 pessoas ainda aguardam resultados dos exames. Além dos oito óbitos confirmados, outros sete estão em investigação e três pacientes estão internados. “Mesmo com números alarmantes, a cobertura vacinal está baixa, com apenas 39% do público-alvo vacinado”, alerta o secretário de Saúde, Romildo Benedito Borelli.

