Dengue em Araras: mais de 850 casas foram vistoriadas no arrastão do Jardim São João Foto: Prefeitura de ArarasA Secretaria Municipal da Saúde de Araras, por meio do Setor de... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 08h06 )

Foto: Prefeitura de ArarasA Secretaria Municipal da Saúde de Araras, por meio do Setor de Controle de Endemias, informa que 853 casas foram vistoriadas no arrastão da dengue realizado no sábado (10), no Jardim São João (região Norte). Segundo a coordenadoria, 29 agentes participaram do recolhimento dos materiais que poderiam servir como criadouros do mosquito Aedes aegypiti, transmissor da doença, nas residências e demais dependências do bairro. “A pesagem dos materiais não é mais realizada, mas retiramos do bairro um caminhão cheio de objetos que serviam para a proliferação do mosquito da dengue naquela região”, comentou a coordenadora do Setor de Controle de Endemias, Luciana Bianco.

