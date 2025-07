Dengue: Saúde de Piracicaba confirma quarto óbito em 2025 Frame EBC A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou no... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h16 ) twitter

A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou no final da tarde desta sexta-feira, 04/07, o quarto óbito por dengue na cidade em 2025. O resultado veio após exames do Instituto Adolfo Lutz e conclusão de investigação epidemiológica realizada pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O caso é de um paciente do sexo masculino, na faixa etária entre 60 e 69 anos, com comorbidades e residente na região Sul, sendo o óbito ocorrido entre os dias 08 e 14/06, com classificação para sorotipo 3 da dengue. Os outros três óbitos já confirmados foram de pacientes do sexo feminino, sendo duas idosas e uma adulta, e residentes na região Sul e Oeste.

