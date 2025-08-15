Denúncias de abuso contra crianças crescem 114% após vídeo
Marcello Casal Jr/Agência Brasi As denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes recebidas pela organização...
As denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes recebidas pela organização não governamental (ONG) SaferNet, que atua na promoção e defesa dos direitos humanos na internet, aumentaram 114% desde que o influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, contou como os criadores de conteúdo ganham dinheiro explorando menores de idade em situações sexualizadas.
Saiba mais sobre esse aumento alarmante e as implicações sociais na matéria completa no Portal Veloz.
