Denúncias de abuso contra crianças crescem 114% após vídeo

Marcello Casal Jr/Agência Brasi As denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes recebidas pela organização...

Portal Veloz|Do R7

Marcello Casal Jr/Agência Brasi
As denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes recebidas pela organização não governamental (ONG) SaferNet, que atua na promoção e defesa dos direitos humanos na internet, aumentaram 114% desde que o influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, contou como os criadores de conteúdo ganham dinheiro explorando menores de idade em situações sexualizadas.

Saiba mais sobre esse aumento alarmante e as implicações sociais na matéria completa no Portal Veloz.

