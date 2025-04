Departamento de Esportes de Holambra abre inscrições para aulas gratuitas de 3 modalidades; confira Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra está com inscrições abertas para aulas gratuitas de... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 10h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h20 ) twitter

Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra está com inscrições abertas para aulas gratuitas de ginástica artística, canoagem havaiana e BMX (bicicross). A matrícula pode ser feita por meio do link https://forms.gle/pNo5EwaeheXnTRur8 ou presencialmente no Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Solidagos, s/nº , no bairro Parque dos Ipês ( ao lado da Biblioteca Municipal e da Guarda Civil Municipal). O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e às sextas-feiras das 7h às 16h. É necessário apresentar Cartão Cidadão e documento oficial com foto.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações e não perca essa oportunidade de se inscrever!

