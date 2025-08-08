Depois da febre do morango, vem aí a Laranja do Amor
Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025 Em Limeira, o morango do...
Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025 Em Limeira, o morango do amor é coisa do passado. Agora, a grande expectativa é para o lançamento da Laranja do Amor, um dos destaques gastronômicos da 13ª Festa da Laranja de Limeira, que será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto, no Parque Cidade.
Não perca a chance de saber mais sobre essa deliciosa novidade!
