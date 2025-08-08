Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Depois da febre do morango, vem aí a Laranja do Amor

Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025  Em Limeira, o morango do...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025 Em Limeira, o morango do amor é coisa do passado. Agora, a grande expectativa é para o lançamento da Laranja do Amor, um dos destaques gastronômicos da 13ª Festa da Laranja de Limeira, que será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto, no Parque Cidade.

Não perca a chance de saber mais sobre essa deliciosa novidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.