Depois da febre do morango, vem aí a Laranja do Amor Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025 Em Limeira, o morango do... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h18 ) twitter

Doce será lançado com exclusividade na Festa da Laranja 2025 Em Limeira, o morango do amor é coisa do passado. Agora, a grande expectativa é para o lançamento da Laranja do Amor, um dos destaques gastronômicos da 13ª Festa da Laranja de Limeira, que será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto, no Parque Cidade.

