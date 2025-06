Depois do IPTU, tarifas da Área Azul sobem em Americana; aumento chega a 8% Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), informa nesta quarta-feira (11) que os valores das tarifas da Área Azul, sistema de estacionamento rotativo do município, terão reajuste a partir do dia 1º de julho. O decreto com as devidas alterações será publicado nos próximos dias, no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Os usuários também serão orientados sobre a atualização pela empresa Estapar, operadora do serviço.

Saiba mais sobre os novos valores e as justificativas para o reajuste consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

