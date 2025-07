Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 955 vagas de emprego O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 955 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para... Portal Veloz|Do R7 29/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h18 ) twitter

O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 955 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Saiba mais sobre essas oportunidades e como se candidatar no Portal Veloz.

