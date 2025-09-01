Logo R7.com
Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza mais de 1,3 mil vagas de emprego

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara,...

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara, disponibiliza 1.332 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos alfabetizados, com ensino fundamental ou médio, cursos específicos, graduação e também pessoas com deficiência (PCDs). As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

