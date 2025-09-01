Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza mais de 1,3 mil vagas de emprego Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara,... Portal Veloz|Do R7 01/09/2025 - 12h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara, disponibiliza 1.332 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos alfabetizados, com ensino fundamental ou médio, cursos específicos, graduação e também pessoas com deficiência (PCDs). As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

