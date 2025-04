Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.279 vagas de emprego a partir de segunda (7) Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Desenvolve Santa Bárbara oferecerá 1.279 vagas de emprego ao trabalhador... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Desenvolve Santa Bárbara oferecerá 1.279 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir de segunda-feira (7). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

