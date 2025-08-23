Logo R7.com
Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.314 vagas de emprego

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece 1.314 vagas de emprego, por meio do Desenvolve Santa Bárbara. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

