Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.314 vagas de emprego Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece 1.314 vagas de emprego,... Portal Veloz|Do R7 23/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h58 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece 1.314 vagas de emprego, por meio do Desenvolve Santa Bárbara. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Para mais informações e a lista completa de vagas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

