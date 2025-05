Dia das Mães deve movimentar mais de R$ 75 bilhões no varejo paulista em 2025, aponta FecomercioSP Setor varejista poderá atingir R$ 75,3 bilhões O comércio varejista do estado de São Paulo... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 19h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Setor varejista poderá atingir R$ 75,3 bilhões O comércio varejista do estado de São Paulo deve registrar crescimento de 5,4% nas vendas para o Dia das Mães em 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que estima um faturamento de R$ 75,3 bilhões para o setor — um aumento de R$ 3,86 bilhões em relação a 2024.

Para mais detalhes sobre as expectativas do varejo paulista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Americana terá evento gratuito em comemoração ao reggae neste domingo

Capacitação orienta sobre cuidados com extremos climáticos e dengue neste sábado, 10 de maio

Prefeitura de Sumaré divulga resultado parcial do processo seletivo para contratação de professores e profissionais da Educação