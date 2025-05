Dia das Mães: FCDL-SP estima movimentação de R$15 bilhões no comércio paulista O Dia das Mães deve atrair cerca de 26 milhões de consumidores às compras em... Portal Veloz|Do R7 08/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h08 ) twitter

O Dia das Mães deve atrair cerca de 26 milhões de consumidores às compras em todo o estado de São Paulo, segundo estimativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDL-SP), em parceria com a CNDL e SPC Brasil. A data, considerada a segunda mais importante para o varejo — atrás apenas do Natal — deve movimentar R$ 15,1 bilhões no comércio.

