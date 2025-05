Dia do Gari é comemorado nesta sexta-feira, em Campinas Campinas conta com 850 profissionais da limpeza urbana que atuam na coleta de lixo, varrição... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h43 ) twitter

Campinas conta com 850 profissionais da limpeza urbana que atuam na coleta de lixo, varrição e outros itens. O Dia do Trabalhador da Limpeza Urbana, o Gari, é comemorado nesta sexta-feira (16). Campinas conta com 850 profissionais da área, por meio do consórcio Campi Ambiental, que atua para prestar serviços cada vez mais eficazes na limpeza pública da cidade. A gestão da limpeza urbana é feita pela Secretaria de Serviços Públicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre a importância desses profissionais!

