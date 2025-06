Dia mais frio do ano tem -8°C em SC e deixa árvores cobertas de cristais de gelo na Serra Foto: Wagner Urbano/NDUma massa de ar de origem polar provocou queda brusca nas temperaturas da região... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h36 ) twitter

Foto: Wagner Urbano/NDUma massa de ar de origem polar provocou queda brusca nas temperaturas da região Sul. A Serra catarinense amanheceu com mínimas de até -8°C nesta terça-feira (24), no dia mais frio do ano até agora.

