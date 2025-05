Dia Mundial da Hipertensão: condição atinge 30% dos adultos no Brasil Divulgação/SESA/Governo do Paraná Celebrado em 17 de maio, o Dia Mundial da Hipertensão chama a... Portal Veloz|Do R7 17/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h04 ) twitter

Divulgação/SESA/Governo do Paraná Celebrado em 17 de maio, o Dia Mundial da Hipertensão chama a atenção para os riscos desta doença silenciosa, que afeta órgãos vitais e está entre as principais causas de complicações cardiovasculares. Estudo do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), vinculado ao Ministério da Saúde, mostra que pessoas com 60 anos ou mais apresentam maior propensão a desenvolver hipertensão arterial.

Para saber mais sobre a hipertensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

