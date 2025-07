Dias do Avós tem programação especial no Clube do Idoso de Sorocaba Foto: Prefeitura de SorocabaPara comemorar o Dia dos Avós (26 de julho), a Prefeitura de... Portal Veloz|Do R7 22/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaPara comemorar o Dia dos Avós (26 de julho), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), realizará, nesta sexta-feira (25), das 9h às 12h, uma programação especial e gratuita no Clube do Idoso, voltada aos vovôs e vovós sorocabanos que frequentam o Clube do Idoso, a Chácara do Idoso e o Centro Dia da Pessoa Idosa, e seus netos.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa programação especial!

Leia Mais em Portal Veloz:

Moradores de Americana relatam tremores e cobram fiscalização de pedreira na região do Pós-Anhanguera

Obra da nova represa de Santa Bárbara entra na fase final

Semana de aniversário de Sumaré tem programação especial para todos os públicos