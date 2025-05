Diesel recua até 2,64% em maio após novo corte da Petrobras, o terceiro do ano, segundo Edenred Ticket Log José Cruz/Agência Brasil De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred...

De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, tanto o diesel comum quanto o S-10 tiveram quedas significativas no mês de maio, na comparação com abril. O diesel comum no País teve valor médio de R$ 6,22, registrando baixa de 2,51%. Já o tipo S-10 registrou preço médio de R$ 6,27 no quinto mês de 2025, após queda de 2,64% na mesma comparação. As médias são as mais baixas registradas pelo IPTL desde dezembro do ano passado.

Para mais detalhes sobre essa queda nos preços do diesel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: