DIG de Americana apreende 4 toneladas de suplementos adulterados e prende suspeita em flagrante A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (1), cerca de quatro... Portal Veloz|Do R7 02/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h18 )

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (1), cerca de quatro toneladas de suplementos alimentares adulterados, durante uma operação realizada em um imóvel localizado na Rua Major Rehder, na Vila Rehder.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

