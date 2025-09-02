Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

DIG de Americana apreende 4 toneladas de suplementos adulterados e prende suspeita em flagrante

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (1), cerca de quatro...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (1), cerca de quatro toneladas de suplementos alimentares adulterados, durante uma operação realizada em um imóvel localizado na Rua Major Rehder, na Vila Rehder.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.