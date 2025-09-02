DIG de Americana apreende 4 toneladas de suplementos adulterados e prende suspeita em flagrante
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (1), cerca de quatro...
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (1), cerca de quatro toneladas de suplementos alimentares adulterados, durante uma operação realizada em um imóvel localizado na Rua Major Rehder, na Vila Rehder.
