DIG de Americana apreende produtos ilegais e prende seis em nova operação na cidade Operação da Polícia Civil apreende remédios ilegais e suplementos contrabandeados em ônibus que seguia para... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 08h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Operação da Polícia Civil apreende remédios ilegais e suplementos contrabandeados em ônibus que seguia para o Rio de Janeiro; seis pessoas foram presas em Americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa operação impactante!

Leia Mais em Portal Veloz:

STJ rejeita recurso da defesa e mantém Robinho preso por estupro coletivo

TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP

Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos