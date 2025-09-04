Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

DIG de Americana apreende produtos ilegais e prende seis em nova operação na cidade

Operação da Polícia Civil apreende remédios ilegais e suplementos contrabandeados em ônibus que seguia para...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Operação da Polícia Civil apreende remédios ilegais e suplementos contrabandeados em ônibus que seguia para o Rio de Janeiro; seis pessoas foram presas em Americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa operação impactante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.