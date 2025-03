Diretores da Rumo vistoriam área na antiga estação ferroviária de Rio Claro Foto: Prefeitura de Rio ClaroNa manhã desta quarta-feira (5), a diretoria da Rumo esteve em... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de Rio ClaroNa manhã desta quarta-feira (5), a diretoria da Rumo esteve em Rio Claro (SP) para vistoria na área externa da antiga estação ferroviária. O objetivo da visita é iniciar ações de segurança no local, conforme solicitação do secretário municipal de Segurança, Thalison Mendes, em reunião realizada no dia 24.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança na região!

