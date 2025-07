Discussão com moradores, Águas do Mirante e vereador busca soluções para odor no bairro Serra Verde, em Piracicaba Foto: Câmara de PiracicabaO vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira, se reuniu... Portal Veloz|Do R7 03/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h17 ) twitter

Foto: Câmara de PiracicabaO vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira, se reuniu nesta terça-feira (1º), com representantes da Águas do Mirante e moradores do bairro Serra Verde, em Piracicaba. O encontro teve como pauta a apresentação de um estudo sobre a origem do odor que há anos incomoda os moradores da região.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as soluções discutidas para melhorar a qualidade de vida no bairro.

