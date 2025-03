Dívidas herdadas dos últimos 4 meses de 2024 se destacam em audiência na Câmara de Itu Foto: Prefeitura de ItuO plenário da Câmara Municipal de Itu recebeu, nesta quinta-feira (27), a... Portal Veloz|Do R7 01/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de ItuO plenário da Câmara Municipal de Itu recebeu, nesta quinta-feira (27), a Audiência Pública de Finanças, CIS e Ituprev, referente às metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2024. “A reunião, que contou com a presença de todos os vereadores, recebeu representantes dos três órgãos em pauta, revelando que compromissos não cumpridos pela gestão anterior do município dificultaram a questão orçamentária do início do presente governo municipal, impactando as contas públicas até o final deste Exercício”, afirmou a prefeitura.

Para entender todos os detalhes sobre as dívidas e os impactos na gestão municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

