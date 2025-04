Doações de sangue do Mário Gatti passam a ser feitas no Hospital do Amor em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA unidade do Hemocentro da Unicamp que funcionava no Hospital Mário Gatti... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA unidade do Hemocentro da Unicamp que funcionava no Hospital Mário Gatti será transferida, a partir desta quinta-feira, 24 de abril, para o Hospital de Amor, localizado a apenas 500 metros da antiga unidade de coleta de sangue. A mudança está sendo realizada entre os dias 22 e 23 de abril. Durante esse período, o atendimento aos doadores será mantido com o apoio do ônibus de coleta de sangue, que estará disponível no estacionamento do Hospital de Amor.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante mudança e como você pode ajudar!

