Doctor Prime inaugura pronto-atendimento em Campinas Créditos: DivulgaçãoCampinas acaba de ganhar uma unidade da Doctor Prime, empresa que vem transformando o... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h16 ) twitter

Créditos: DivulgaçãoCampinas acaba de ganhar uma unidade da Doctor Prime, empresa que vem transformando o setor da saúde com um modelo focado em prevenção, eficiência e atendimento resolutivo. Localizada na Avenida Moraes Salles, no bairro Nova Campinas, a nova unidade marca a expansão da rede na Região Metropolitana, com estrutura moderna e proposta de pronto-atendimento para consultas imediatas, urgências leves e acompanhamento contínuo.

