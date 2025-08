Dólar cai para R$ 5,50 com maior chance de corte de juros nos EUA Em um dia de alívio no Brasil e no exterior, o dólar caiu para o... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Em um dia de alívio no Brasil e no exterior, o dólar caiu para o menor nível em quase um mês. A bolsa de valores subiu e aproximou-se dos 133 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (4) vendido a R$ 5,506, com recuo de R$ 0,038 (-0,69%). A cotação abriu estável, mas passou a cair ainda nos primeiros minutos de negociação. Na mínima do dia, por volta das 11h30, chegou a R$ 5,49.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Falta de atendimento médico na Lagoa do Taquaral coloca frequentadores em risco, denuncia vereador de Campinas

Paulo Skaf volta a presidir Fiesp a partir de janeiro

Preso, Oruam será transferido para cela coletiva