Dólar despenca e fecha a R$ 5,84 após Trump recuar em tarifaço Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo Em meio ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as...

Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo Em meio ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as pausas nas tarifas comerciais para ao menos 75 países, o dólar comercial despencou e fechou esta quarta-feira (9) a R$ 5,8417, voltando a operar abaixo de R$ 6, uma variação de mais de 2%. Em contrapartida, o índice Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou o pregão com variação positiva de 3,12%, a 127.795,93 pontos. Apesar da interrupção, a China, até o momento, continuará sendo taxada.

