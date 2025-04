Domingo azul em Campinas: caminhada celebra diversidade e empatia no mês do autismo Foto: Prefeitura de CampinasA manhã do próximo domingo, 6 de abril, será marcada por união,...

