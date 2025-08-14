Logo R7.com
Duas orquestras de Americana se unem para espetáculo gratuito no Teatro Municipal

Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e...

Portal Veloz|Do R7

Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e Misturado”, resultado da união inédita entre a Orquestra Sinfônica de Americana e a Orquestra Sanfônica de Americana. A apresentação será realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, no Jardim Girassol, com entrada gratuita.

