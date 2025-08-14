Duas orquestras de Americana se unem para espetáculo gratuito no Teatro Municipal
Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e...
Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e Misturado”, resultado da união inédita entre a Orquestra Sinfônica de Americana e a Orquestra Sanfônica de Americana. A apresentação será realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, no Jardim Girassol, com entrada gratuita.
Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e Misturado”, resultado da união inédita entre a Orquestra Sinfônica de Americana e a Orquestra Sanfônica de Americana. A apresentação será realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, no Jardim Girassol, com entrada gratuita.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este espetáculo imperdível!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este espetáculo imperdível!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: