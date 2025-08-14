Duas orquestras de Americana se unem para espetáculo gratuito no Teatro Municipal Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e... Portal Veloz|Do R7 14/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Americana receberá, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h, o espetáculo “Tudo Junto e Misturado”, resultado da união inédita entre a Orquestra Sinfônica de Americana e a Orquestra Sanfônica de Americana. A apresentação será realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, no Jardim Girassol, com entrada gratuita.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este espetáculo imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Devo trocar óleo de câmbio automático? Veja a polêmica

Festival de Inverno do SESI antecipa clima do Santa Bárbara Rock Fest

Aeroporto de Sorocaba recebe primeira aeronave internacional para manutenção