Dupla armada rende morador de Hortolândia e foge com carro roubado; PM recupera veículo em Campinas Uma dupla armada assaltou e levou o carro de um morador em frente à casa... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h18 )

Uma dupla armada assaltou e levou o carro de um morador em frente à casa dele, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia (SP), por volta das 19h30 desta terça-feira (15). A ação criminosa aconteceu no momento em que a vítima chegava à residência. Segundo informações, logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada. Graças à rápida resposta das autoridades, o veículo foi localizado por volta das 20h15, na região do Campo Grande, em Campinas.

