Dupla é detida pela GCM de Limeira após roubo em comércio no bairro Nova Suíça Foto: Wagner MorenteNa tarde desta segunda-feira (9), dois homens foram detidos após cometerem uma série... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Wagner MorenteNa tarde desta segunda-feira (9), dois homens foram detidos após cometerem uma série de roubos na região do bairro Nova Suíça, em Limeira (SP). Por volta das 12h07, a Centro de Operações Integradas da Guarda Municipal (COPI) recebeu uma denúncia via 153 informando que dois indivíduos em uma motocicleta branca, com a placa coberta por plástico, circulavam em atitude suspeita pela Rua Samuel Berto. Segundo o denunciante, um dos suspeitos trajava camiseta verde fluorescente e o outro, preta.

