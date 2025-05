Dupla é presa por furtos em série de rodas de carros no Parque Hipólito; material era vendido a borracheiro Dentro do veículo usado por eles, os guardas encontraram uma roda com pneu furtado de... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h36 ) twitter

Dentro do veículo usado por eles, os guardas encontraram uma roda com pneu furtado de um Chevrolet Corsa. Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (19) suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por uma série de furtos de rodas de veículos na região do Parque Hipólito, em Limeira. A prisão ocorreu após uma funcionária de uma escola municipal flagrar a dupla retirando o pneu de um carro estacionado próximo à unidade de ensino. Ela registrou a ação com o celular e acionou a Guarda Civil Municipal (GCM).

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

