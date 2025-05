Dupla é resgatada após queda de parapente em São Pedro Um homem e uma mulher foram resgatados na tarde deste domingo (25) após sofrerem um... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h16 ) twitter

Um homem e uma mulher foram resgatados na tarde deste domingo (25) após sofrerem um acidente de parapente na rampa de voo livre, em São Pedro (SP).

