Edição 2025 do Campinas Innovation Week terá 38 estandes de expositores e loja oficial do evento O evento será de 9 a 13 de junho, no Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O evento será de 9 a 13 de junho, no Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário de Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades do Campinas Innovation Week!

Leia Mais em Portal Veloz:

Procurador da Prefeitura de Limeira mata esposa e bebê de dois meses e comete suicídio

Arraiá do Pátio Limeira Shopping segue até domingo (8)

Homem leva cinco facadas durante a madrugada no Jardim Boa Esperança em Limeira