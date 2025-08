Edição especial do Pedala Sorocaba leva 600 ciclistas até Votorantim neste domingo (3) Foto: Prefeitura de SorocabaEm comemoração aos 371 anos da cidade de Sorocaba, celebrado no dia... Portal Veloz|Do R7 04/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaEm comemoração aos 371 anos da cidade de Sorocaba, celebrado no dia 15 de agosto, o Pedala Sorocaba teve edição especial na manhã deste domingo (3), quando os participantes fizeram um percurso somente de ida até Votorantim. De crianças a idosos, homens e mulheres, 600 ciclistas participaram do percurso de cerca de 10 km. Dentre eles, estava o casal de sorocabanos Lisis e Paulo, com seus filhos pequenos, Francisco e César, que juntos participaram pela primeira vez do Pedala. “Eu lembro que eu ia quando era pequena, mas agora, é a primeira vez que participamos juntos. Todos nós gostamos muito e meus filhos acharam o percurso fácil”, conta Lisis.

