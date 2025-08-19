Eduardo Rafael fazem show gratuito no Limeira Fest neste sábado (23)
Abertura será com o DJ Eliéser, ex-BBB; apresentações ocorrem no novo espaço de eventos do...
Abertura será com o DJ Eliéser, ex-BBB; apresentações ocorrem no novo espaço de eventos do Limeira Shopping
Abertura será com o DJ Eliéser, ex-BBB; apresentações ocorrem no novo espaço de eventos do Limeira Shopping
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: