Educação de Sorocaba agora conta com Inteligência Artificial para uso dos professores
Foto: Prefeitura de SorocabaParceria com a iniciativa privada capacita 123 educadores da rede municipal com...
Foto: Prefeitura de SorocabaParceria com a iniciativa privada capacita 123 educadores da rede municipal com plataforma de IA, prometendo revolucionar o planejamento de aulas e a personalização do ensino A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), deu um passo importante em direção ao futuro do ensino. Por meio do projeto “Oficinas de Aprendizagem”, 123 professores da rede municipal estão sendo capacitados para utilizar uma avançada plataforma de Inteligência Artificial (IA) em suas rotinas pedagógicas. A iniciativa, que iniciou em junho, é fruto de uma parceria com a empresa A Recreativa, que doou o direito de uso da plataforma “Studio MIA I.A.”.
