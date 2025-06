Educação de Sumaré realiza visita técnica a escolas cívico-militares no Tocantins Foto: Prefeitura de SumaréUma comitiva formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação e da... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréUma comitiva formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Sumaré realizou, na última semana, uma visita técnica às escolas cívico-militares da capital Palmas e a unidades de ensino sob gestão do Governo do Estado do Tocantins. O objetivo foi conhecer boas práticas educacionais, estruturas administrativas e modelos pedagógicos de referência, com vistas à futura implementação da escola cívico-militar municipal.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

