Educação e BC são preservados de cortes no Orçamento O Ministério da Educação e o Banco Central foram preservados do congelamento de R$ 31,332... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 12h37

Portal Veloz

O Ministério da Educação e o Banco Central foram preservados do congelamento de R$ 31,332 bilhões do Orçamento de 2025, anunciou na noite desta sexta-feira (30) o Ministério do Planejamento e Orçamento. Os Ministérios das Cidades, da Defesa e da Saúde lideram os cortes.

