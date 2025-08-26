Em Americana, moradores do Jardim América II reclamam de abandono em praça pública e cobram melhorias Foto: Câmara de AmericanaA situação da Praça Oswaldo Baldini, localizada no bairro Jardim América II,... Portal Veloz|Do R7 26/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de AmericanaA situação da Praça Oswaldo Baldini, localizada no bairro Jardim América II, em Americana (SP), tem gerado insatisfação entre os moradores, que denunciam a falta de manutenção e a insegurança no local. As queixas foram levadas diretamente ao vereador Marcos Caetano (PL) durante uma reunião realizada na segunda-feira (25), em que a população cobrou ações mais efetivas do poder público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as reivindicações dos moradores!

Leia Mais em Portal Veloz:

Cordeirópolis celebra João Pacífico no “Domingo na Praça” no próximo dia 31

Santa Bárbara Rock Fest 2025 reúne 98 mil pessoas em três dias de shows históricos

Vereadora cobra Prefeitura de Piracicaba sobre paralisação de castrações e falta de medicamentos