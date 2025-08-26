Em Americana, moradores do Jardim América II reclamam de abandono em praça pública e cobram melhorias
Foto: Câmara de AmericanaA situação da Praça Oswaldo Baldini, localizada no bairro Jardim América II, em Americana (SP), tem gerado insatisfação entre os moradores, que denunciam a falta de manutenção e a insegurança no local. As queixas foram levadas diretamente ao vereador Marcos Caetano (PL) durante uma reunião realizada na segunda-feira (25), em que a população cobrou ações mais efetivas do poder público.
